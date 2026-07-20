Суд приговорил золовку Екатерины Шульман* к пяти годам колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Мещанский суд Москвы приговорил Ларису Шульман к 5 годам колонии по делу о растрате почти 4 миллионов рублей.

Она растратила средства ТСЖ на ремонт зданий, принадлежащих ее брату Михаилу Шульману.

Лариса Шульман также лишена права заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами на 3 года.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии золовку политолога Екатерины Шульман* (признана в РФ иноагентом) Ларису Шульман по делу о растрате почти 4 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат адвокатского бюро "АРГУМЕНТЪ" Артем Доронин.

Адвокат отметил, что Лариса Шульман, как установило следствие, растратила средства ТСЖ на ремонт зданий, принадлежащих ее брату Михаилу Шульману. Он является супругом Екатерины Шульман *.

"Ларису Шульман приговорили к 5 годам колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций по управлению многоквартирными домами, сроком на 3 года", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы ТСЖ, то есть потерпевшей стороны.

По его словам, Шульман признали виновной по двум эпизодам растраты денежных средств ТСЖ на общую сумму почти 4 миллиона рублей. При этом гражданский иск о взыскании этих средств с обвиняемой будет рассмотрен отдельно, подчеркнул адвокат. Вину фигурантка не признала, отметил он.