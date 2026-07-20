В Москве будут судить подростка за теракт на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ В суд направлено дело 16-летнего подростка из Новой Москвы, обвиняемого в теракте.

Он совершил поджог железнодорожного шкафа после переписки с незнакомцем и получил за это 8 тысяч рублей.

Фигурант задержан и содержится под стражей.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Направлено в суд дело обвиняемого в теракте 16-летнего подростка из Новой Москвы, который совершил поджог железнодорожного шкафа после переписки с незнакомцем и получил от него 8 тысяч рублей, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Отмечается, что завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Щербинки , который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц).

По версии следствия, "подросток в ходе переписки с незнакомцем в мессенджере согласился на предложение совершить за денежное вознаграждение поджог объекта транспортной инфраструктуры", 16 сентября 2025 года прибыл на 15-й километр перегона станций Бирюлево-Товарная – Чертаново в Москве, облил бензином шкаф и его содержимое, чиркнул зажигалкой и скрылся. Фигурант отправил видео своих действий куратору и получил перевод в криптовалюте, эквивалентный 8 тысячам рублей.