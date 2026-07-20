Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут судить подростка за теракт на железной дороге - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 20.07.2026
В Москве будут судить подростка за теракт на железной дороге

В Москве будут судить подростка за поджог железнодорожного шкафа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В суд направлено дело 16-летнего подростка из Новой Москвы, обвиняемого в теракте.
  • Он совершил поджог железнодорожного шкафа после переписки с незнакомцем и получил за это 8 тысяч рублей.
  • Фигурант задержан и содержится под стражей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Направлено в суд дело обвиняемого в теракте 16-летнего подростка из Новой Москвы, который совершил поджог железнодорожного шкафа после переписки с незнакомцем и получил от него 8 тысяч рублей, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Отмечается, что завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Щербинки, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц).
По версии следствия, "подросток в ходе переписки с незнакомцем в мессенджере согласился на предложение совершить за денежное вознаграждение поджог объекта транспортной инфраструктуры", 16 сентября 2025 года прибыл на 15-й километр перегона станций Бирюлево-Товарная – Чертаново в Москве, облил бензином шкаф и его содержимое, чиркнул зажигалкой и скрылся. Фигурант отправил видео своих действий куратору и получил перевод в криптовалюте, эквивалентный 8 тысячам рублей.
"На станции Москва-Павелецкая подросток был установлен и задержан, в настоящее время содержится под стражей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Силовики задержали двух жительниц Крыма по делу о госизмене - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Крыму задержали подозреваемую в организации теракта против офицера ЧФ
18 июля, 09:48
 
ПроисшествияМоскваРоссияНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала