В Москве будут судить подростка за теракт на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В суд направлено дело 16-летнего подростка из Новой Москвы, обвиняемого в теракте.
- Он совершил поджог железнодорожного шкафа после переписки с незнакомцем и получил за это 8 тысяч рублей.
- Фигурант задержан и содержится под стражей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Направлено в суд дело обвиняемого в теракте 16-летнего подростка из Новой Москвы, который совершил поджог железнодорожного шкафа после переписки с незнакомцем и получил от него 8 тысяч рублей, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
По версии следствия, "подросток в ходе переписки с незнакомцем в мессенджере согласился на предложение совершить за денежное вознаграждение поджог объекта транспортной инфраструктуры", 16 сентября 2025 года прибыл на 15-й километр перегона станций Бирюлево-Товарная – Чертаново в Москве, облил бензином шкаф и его содержимое, чиркнул зажигалкой и скрылся. Фигурант отправил видео своих действий куратору и получил перевод в криптовалюте, эквивалентный 8 тысячам рублей.
"На станции Москва-Павелецкая подросток был установлен и задержан, в настоящее время содержится под стражей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.