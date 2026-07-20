В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после стрельбы в центре города

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону между посетителями увеселительного заведения произошел конфликт, который перерос в потасовку с применением травматического оружия.
- Полиция задержала двух подозреваемых, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Как ранее сообщили в ведомстве, между посетителями одного из увеселительных заведений города произошел конфликт, который перерос в потасовку с применением травматического оружия. В результате один из участников стычки был госпитализирован, также пострадал охранник заведения.
Полиция задержала двух подозреваемых - 32-летнего и 34-летнего жителей Батайска и Ростова-на-Дону. Разрешение на хранение и ношение оружия у них было.
"В отношении задержанных... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"", - говорится в сообщении.
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15 июля, 19:21