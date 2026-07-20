Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после стрельбы в центре города - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 20.07.2026
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после стрельбы в центре города

ГУМВД: в Ростове-на-Дону возбуждено дело после стрельбы в центре города

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону между посетителями увеселительного заведения произошел конфликт, который перерос в потасовку с применением травматического оружия.
  • Полиция задержала двух подозреваемых, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Как ранее сообщили в ведомстве, между посетителями одного из увеселительных заведений города произошел конфликт, который перерос в потасовку с применением травматического оружия. В результате один из участников стычки был госпитализирован, также пострадал охранник заведения.
Полиция задержала двух подозреваемых - 32-летнего и 34-летнего жителей Батайска и Ростова-на-Дону. Разрешение на хранение и ношение оружия у них было.
"В отношении задержанных... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В Челябинске на АЗС произошел конфликт со стрельбой
15 июля, 19:21
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала