В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после стрельбы в центре города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

Как ранее сообщили в ведомстве, между посетителями одного из увеселительных заведений города произошел конфликт, который перерос в потасовку с применением травматического оружия. В результате один из участников стычки был госпитализирован, также пострадал охранник заведения.