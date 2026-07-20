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В Стамбуле нашли фрагменты БПЛА со взрывчаткой - РИА Новости, 20.07.2026
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13:20 20.07.2026 (обновлено: 13:35 20.07.2026)
В Стамбуле нашли фрагменты БПЛА со взрывчаткой

На побережье в Стамбуле нашли фрагменты БПЛА со взрывчаткой

© CоцсетиФрагмент беспилотника на побережье Черного моря в Стамбуле
Фрагмент беспилотника на побережье Черного моря в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Cоцсети
Фрагмент беспилотника на побережье Черного моря в Стамбуле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На побережье Черного моря в Стамбуле обнаружены фрагменты беспилотника с взрывчаткой.
  • Найденные обломки могут принадлежать ударному беспилотному летательному аппарату-камикадзе.
  • Подозрительный объект был уничтожен контролируемым подрывом после технического обследования.
АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Фрагменты беспилотника с взрывчаткой обнаружены на побережье Черного моря в Стамбуле, подозрительный объект уничтожен саперами, сообщила газета Hürriyet.
По данным издания, фрагменты подозрительного объекта нашли местные жители между пляжами, расположенными в районах Арнавуткей и Орманлы, и сообщили об этом властям.
На место были направлены подразделения командования береговой охраны Мраморного моря и проливов, а также водолазно-саперные подразделения. Специалисты пришли к предварительному выводу, что найденные обломки могут принадлежать ударному беспилотному летательному аппарату-камикадзе, потерпевшему крушение.
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"В ходе технического обследования подозрительного объекта было установлено наличие взрывчатого вещества, после чего он был уничтожен контролируемым подрывом", — сообщило издание.
Перед уничтожением опасного объекта были приняты необходимые меры безопасности, отмечает газета. Информации о пострадавших или причиненном ущербе не приводится.
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