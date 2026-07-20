Госдеп обвинил Кубу в подготовке акций против военных баз США

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Государственный департамент США утверждает в своем новом докладе, что якобы связанная с Гаваной американская сеть неправительственных организаций National Network on Cuba (NNOC) разработала план общенациональных акций внутри США на случай конфликта между странами.

В последнее время США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.