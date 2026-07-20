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Госдеп обвинил Кубу в подготовке акций против военных баз США - РИА Новости, 20.07.2026
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23:17 20.07.2026
Госдеп обвинил Кубу в подготовке акций против военных баз США

Госдеп обвинил Кубу в подготовке акций против военных баз США в случае конфликта

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственный департамент США утверждает, что NNOC разработала план общенациональных акций на случай конфликта между США и Кубой.
  • В июне 2026 года NNOC начала распространять «Национальный план быстрого реагирования», предусматривающий скоординированные акции против федеральных учреждений и военных баз США.
  • В материалах плана NNOC содержится путеводитель по целям, который указывает размер и географическое положение примерно 1335 военных командований, баз и учебных центров США.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Государственный департамент США утверждает в своем новом докладе, что якобы связанная с Гаваной американская сеть неправительственных организаций National Network on Cuba (NNOC) разработала план общенациональных акций внутри США на случай конфликта между странами.
"В июне 2026 года NNOC начала распространять "Национальный план быстрого реагирования", в котором излагается подробная стратегия запуска "скоординированных общенациональных акций" против федеральных учреждений, военных баз США, а также следственных изоляторов и полевых офисов иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в течение 24 часов после начала военных действий США против Кубы", - говорится в докладе.
Как утверждает в докладе, в материалах плана NNOC содержится путеводитель по целям, который точно указывает размер и географическое положение примерно 1335 военных командований, баз и учебных центров США по всей Америке, а также так называемых "Cop Cities" (центров подготовки и вербовки сотрудников правоохранительных органов) на американской земле.
Ранее в понедельник президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил власти США в лживой медийной кампании против острова.
В последнее время США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.
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