Почти 100 военных США пострадали из-за ударов Ирана в июле, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.
- Два американских военнослужащих погибли в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам.
НЬЮ-ЙОРК, 20 июл - РИА Новости. Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, пишет CBS News со ссылкой на Пентагон.
СМИ цитирует заявление пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, утверждающего, что почти 100 военных "были признаны получившими травмы той или иной степени с 7 июля 2026 года". При этом, по его словам, 96% пострадавших военных вернулись в строй.
Характер травм и то, где именно они были получены, СМИ не указывает.
В субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Оба военнослужащих входили в состав подразделений по противодействию ракетам.