Рейтинг@Mail.ru
Почти 100 военных США пострадали из-за ударов Ирана в июле, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 20.07.2026
Почти 100 военных США пострадали из-за ударов Ирана в июле, пишут СМИ

CBS: почти 100 военных США пострадали при иранских ударах в июле

© U.S. Army / Spc. Jospeh KnochВоеннослужащий с противотанковой ракетной системой
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© U.S. Army / Spc. Jospeh Knoch
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.
  • Два американских военнослужащих погибли в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам.
НЬЮ-ЙОРК, 20 июл - РИА Новости. Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, пишет CBS News со ссылкой на Пентагон.
СМИ цитирует заявление пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, утверждающего, что почти 100 военных "были признаны получившими травмы той или иной степени с 7 июля 2026 года". При этом, по его словам, 96% пострадавших военных вернулись в строй.
Характер травм и то, где именно они были получены, СМИ не указывает.
В субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Оба военнослужащих входили в состав подразделений по противодействию ракетам.
Запуск иранской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Иран нанес удар по командному центру США на Ближнем Востоке
9 июля, 16:26
 
В миреБлижний ВостокИорданияМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала