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США ищут партнеров по поставке ЗРК для защиты своих баз - РИА Новости, 20.07.2026
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19:26 20.07.2026
США ищут партнеров по поставке ЗРК для защиты своих баз

РИА Новости: ВВС США ищут поставщиков систем ПВО для защиты баз от ракет и БПЛА

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВВС США разместили запрос на поиск партнеров по поставке зенитных ракетных систем для защиты своих военных баз от крылатых ракет и беспилотников.
  • Компании должны предложить наземные пусковые установки, способные сбивать крылатые ракеты и беспилотники разных размеров, ответы необходимо подать до 6 августа.
ВАШИНГТОН, 20 июля — РИА Новости. ВВС США разместили запрос на поиск партнеров по поставке зенитных ракетных систем для защиты своих военных баз от крылатых ракет и беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
«
"Власти проводят исследование рынка для выявления промышленных партнеров, способных предоставить решение на базе наземной пусковой установки для защиты объектов ВВС США. Цель данного RFI (информационный запрос - ред.) - оценить текущие возможности", - говорится в документе.
Согласно документу, компании должны предложить наземные пусковые установки, способные сбивать и крылатые ракеты, и беспилотники разных размеров - от маленьких до крупных.
При этом крайний срок подачи ответов будет 6 августа.
В последние месяцы Иран в ответ на вооружению агрессию США неоднократно наносил оборонительные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В июне Тегеран атаковал авиабазу США Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по иранским ядерным объектам. Также атакам подвергались американские базы в Ираке.
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