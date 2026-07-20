США ищут партнеров по поставке ЗРК для защиты своих баз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВВС США разместили запрос на поиск партнеров по поставке зенитных ракетных систем для защиты своих военных баз от крылатых ракет и беспилотников.
- Компании должны предложить наземные пусковые установки, способные сбивать крылатые ракеты и беспилотники разных размеров, ответы необходимо подать до 6 августа.
ВАШИНГТОН, 20 июля — РИА Новости. ВВС США разместили запрос на поиск партнеров по поставке зенитных ракетных систем для защиты своих военных баз от крылатых ракет и беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
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"Власти проводят исследование рынка для выявления промышленных партнеров, способных предоставить решение на базе наземной пусковой установки для защиты объектов ВВС США. Цель данного RFI (информационный запрос - ред.) - оценить текущие возможности", - говорится в документе.
Согласно документу, компании должны предложить наземные пусковые установки, способные сбивать и крылатые ракеты, и беспилотники разных размеров - от маленьких до крупных.
При этом крайний срок подачи ответов будет 6 августа.
В последние месяцы Иран в ответ на вооружению агрессию США неоднократно наносил оборонительные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В июне Тегеран атаковал авиабазу США Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по иранским ядерным объектам. Также атакам подвергались американские базы в Ираке.
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