США ищут партнеров по поставке ЗРК для защиты своих баз

Краткий пересказ от РИА ИИ ВВС США разместили запрос на поиск партнеров по поставке зенитных ракетных систем для защиты своих военных баз от крылатых ракет и беспилотников.

Компании должны предложить наземные пусковые установки, способные сбивать крылатые ракеты и беспилотники разных размеров, ответы необходимо подать до 6 августа.

ВАШИНГТОН, 20 июля — РИА Новости. ВВС США разместили запрос на поиск партнеров по поставке зенитных ракетных систем для защиты своих военных баз от крылатых ракет и беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.

« "Власти проводят исследование рынка для выявления промышленных партнеров, способных предоставить решение на базе наземной пусковой установки для защиты объектов ВВС США. Цель данного RFI (информационный запрос - ред.) - оценить текущие возможности", - говорится в документе.

Согласно документу, компании должны предложить наземные пусковые установки, способные сбивать и крылатые ракеты, и беспилотники разных размеров - от маленьких до крупных.

При этом крайний срок подачи ответов будет 6 августа.