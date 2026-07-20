Над Черным морем обнаружили американский самолет-разведчик

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS вновь был обнаружен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма.

Самолет вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где произвел разворот и вернулся по своему маршруту к Румынии.

Bombardier Challenger 650 ARTEMIS 4 июля был обнаружен кружащим над акваторией Черного моря, а в июне самолет-разведчик США курсировал над Черным морем по меньшей мере три раза.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вновь был обнаружен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Bombardier Challenger 650 ARTEMIS 4 июля был также обнаружен кружащим над акваторией Черного моря. В июне самолет-разведчик США курсировал над Черным морем по меньшей мере три раза.

Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где произвел разворот и вернулся по своему маршруту к Румынии.

В воздушном пространстве Румынии самолет пролетел над аэропортом Тулча и вновь вернулся в небо над Черным морем. На 15.21 мск Bombardier Challenger двигался на юго-восток над акваторией Черного моря в сторону турецкого города Зонгулдак.