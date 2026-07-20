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Над Черным морем обнаружили американский самолет-разведчик - РИА Новости, 20.07.2026
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16:25 20.07.2026
Над Черным морем обнаружили американский самолет-разведчик

Над Черным морем вновь обнаружили американский самолет-разведчик

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Побережье Черного моря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS вновь был обнаружен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма.
  • Самолет вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где произвел разворот и вернулся по своему маршруту к Румынии.
  • Bombardier Challenger 650 ARTEMIS 4 июля был обнаружен кружащим над акваторией Черного моря, а в июне самолет-разведчик США курсировал над Черным морем по меньшей мере три раза.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вновь был обнаружен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Bombardier Challenger 650 ARTEMIS 4 июля был также обнаружен кружащим над акваторией Черного моря. В июне самолет-разведчик США курсировал над Черным морем по меньшей мере три раза.
Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где произвел разворот и вернулся по своему маршруту к Румынии.
В воздушном пространстве Румынии самолет пролетел над аэропортом Тулча и вновь вернулся в небо над Черным морем. На 15.21 мск Bombardier Challenger двигался на юго-восток над акваторией Черного моря в сторону турецкого города Зонгулдак.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Американские и британские самолеты-разведчики заметили у границ России
4 июня, 15:33
 
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