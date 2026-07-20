ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану.
- Удары были нанесены по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям пуска ракет и беспилотников, а также сетям связи.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
ВС США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям пуска ракет и беспилотников, а также сетям связи, утверждает командование.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.