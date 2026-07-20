ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране

ВС США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям пуска ракет и беспилотников, а также сетям связи, утверждает командование.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.