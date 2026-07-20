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ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране - РИА Новости, 20.07.2026
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05:17 20.07.2026 (обновлено: 05:26 20.07.2026)
ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране

CENTCOM: ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране

© REUTERS / Social MediaПожар после удара США по Ирану
Пожар после удара США по Ирану - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Social Media
Пожар после удара США по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану.
  • Удары были нанесены по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям пуска ракет и беспилотников, а также сетям связи.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Центральное командование ВС США (CENTCOM) успешно завершило девятый вечер ударов по Ирану подряд 19 июля в 22.00 по восточному времени (05.00 мск - ред.)", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
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ВС США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям пуска ракет и беспилотников, а также сетям связи, утверждает командование.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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