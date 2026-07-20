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США получат заказанные из-за войны с Ираном ракеты Patriot лишь к 2029 году - РИА Новости, 20.07.2026
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04:17 20.07.2026 (обновлено: 06:57 20.07.2026)
США получат заказанные из-за войны с Ираном ракеты Patriot лишь к 2029 году

США и союзники получат заказанные из-за конфликта с Ираном Patriot к 2029 году

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После войны с Ираном на закупку дополнительных ракет Patriot США и их союзники выделили 7,13 миллиарда долларов.
  • Этих средств хватит более чем на 1,6 тысячи перехватчиков PAC-3 MSE.
  • Срок от размещения повторного заказа до поставки таких снарядов составляет около 30 месяцев, поэтому они могут поступить покупателям не раньше конца 2028 года.
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. США и их союзники не смогут получить заказанные из-за конфликта с Ираном ракеты Patriot раньше конца 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
На закупку дополнительных боеприпасов в общей сложности выделили 7,13 миллиарда долларов в рамках двух действующих контрактов Lockheed Martin. Из этой суммы на заказы армии США приходится 1,93 миллиарда, а остальные средства поступили от иностранных государств по программе FMS.
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Как подсчитало РИА Новости на основе бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год, средняя стоимость одной ракеты PAC-3 MSE для американских военных составляет около 4,3 миллиона долларов. Таким образом, выделенных средств хватит более чем на 1,6 тысячи перехватчиков.
Тем не менее, согласно документам, срок от размещения повторного заказа до поставки PAC-3 MSE составляет около 30 месяцев. То есть снаряды, профинансированные после начала конфликта с Ираном в конце февраля 2026 года, могут поступить приобретателям не раньше конца 2028 года.
Кроме того, производство перехватчиков ограничено мощностями завода Lockheed Martin в Техасе, который выпускает около 650 PAC-3 MSE в год.
Как ранее подсчитало агентство, с начала конфликта с Ираном США также одобрили возможные поставки 1,45 тысячи ракет ОАЭ, Кувейту, Катару и Бахрейну. При этом открытые данные по контрактам Lockheed Martin не раскрывают, какие именно страны профинансировали свои заказы.
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