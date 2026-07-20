ФБР больше не допустят к делам миграционной полиции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционного и таможенного контроля (ICE), утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.

В начале июля агенты ICE застрелили двух водителей в штатах Техас и Мэн, после чего куратор Белого дома по охране границы сообщил о приостановке практики погони машин, однако позднее президент Дональд Трамп отменил это ограничение.

Расследования инцидентов могли бы установить, были ли действия сотрудников ICE оправданы самозащитой или же их действия были неправомерными, подчеркивает издание.

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Власти США запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционного и таможенного контроля (ICE), утверждает газета Власти США запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционного и таможенного контроля (ICE), утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.

В начале июля агенты ICE застрелили двух водителей в штатах Техас Мэн . Из-за этих резонансных инцидентов куратор Белого дома по охране границы Том Хоман сообщил о приостановке практики погони машин. Но уже 15 июля американский лидер Дональд Трамп отменил это ограничение.

"В направленных им (источникам - ред.) инструкциях говорилось, что бюро прекратит расследование заявлений о нападениях на агентов министерства внутренней безопасности", – передает издание.

Такие расследования проводятся для того, чтобы установить, действительно ли сотрудники ICE были вынуждены прибегнуть к самозащите. Однако, как подчеркивается в материале, сбор доказательств также может дискредитировать агентов, если выяснится, что их действия были неправомерными.

Министерства юстиции и внутренней безопасности отрицают подобные изменения.