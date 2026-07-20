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Метеоролог назвал причины аномально жаркого лета в США - РИА Новости, 20.07.2026
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02:37 20.07.2026 (обновлено: 02:38 20.07.2026)
Метеоролог назвал причины аномально жаркого лета в США

Готтшалк: жара в США соответствует научным прогнозам о потеплении климата

© AP Photo / Seth WenigЖара в Нью-Джерси
Жара в Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Жара в Нью-Джерси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк заявил, что учащение периодов экстремальной жары в США соответствует научным прогнозам о последствиях потепления климата.
  • Нынешнее лето может оказаться необычно жарким, поскольку сезон экстремальных температур в США уже развивается значительно активнее обычного.
  • Экстремальная жара в начале июля вызвала масштабные перебои в электроснабжении и нарушила проведение мероприятий ко Дню независимости США.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Учащение периодов экстремальной жары в США соответствует научным прогнозам о последствиях потепления климата, заявил РИА Новости директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк.
"Исследования показывают, что одним из вероятных последствий потепления климата являются более частые и интенсивные периоды экстремальной жары, поэтому происходящие сейчас события соответствуют этой тенденции", - сказал собеседник агентства.
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По словам Готтшалка, нынешнее лето также может оказаться необычно жарким, поскольку сезон экстремальных температур в США уже развивается значительно активнее обычного.
В начале июля экстремальная жара уже вызвала масштабные перебои в электроснабжении и нарушила проведение мероприятий ко Дню независимости США. На фоне жары и штормов без света временно оставались почти миллион потребителей, а синоптики предупреждают, что новая волна высоких температур в ближайшие дни может охватить до двух третей территории страны.
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