Метеоролог назвал причины аномально жаркого лета в США

"Исследования показывают, что одним из вероятных последствий потепления климата являются более частые и интенсивные периоды экстремальной жары, поэтому происходящие сейчас события соответствуют этой тенденции", - сказал собеседник агентства.

В начале июля экстремальная жара уже вызвала масштабные перебои в электроснабжении и нарушила проведение мероприятий ко Дню независимости США. На фоне жары и штормов без света временно оставались почти миллион потребителей, а синоптики предупреждают, что новая волна высоких температур в ближайшие дни может охватить до двух третей территории страны.