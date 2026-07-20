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Многие американские компании хотят вернуться в Россию, заявили в AmCham - РИА Новости, 20.07.2026
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02:25 20.07.2026 (обновлено: 03:06 20.07.2026)
Многие американские компании хотят вернуться в Россию, заявили в AmCham

Роберт Эйджи: многие американские компании хотят вернуться в Россию

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие компании в США хотят вернуться в Россию, сообщил директор AmCham Russia Роберт Эйджи.
  • По его словам, этому мешают американские санкции.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В США многие компании хотят вернуться в Россию, заявил РИА Новости главный исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи.
"Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты", — сказал он.
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После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Как подчеркивал президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026, сейчас многие хотят вернуться. По его словам, страна будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили".
Власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для западных компаний, вновь выходящих на отечественный рынок, не будет. Им придется возвращаться на конкурентной основе.
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