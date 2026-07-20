Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многие компании в США хотят вернуться в Россию, сообщил директор AmCham Russia Роберт Эйджи.
- По его словам, этому мешают американские санкции.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В США многие компании хотят вернуться в Россию, заявил РИА Новости главный исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи.
"Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты", — сказал он.
После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Как подчеркивал президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026, сейчас многие хотят вернуться. По его словам, страна будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили".
Власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для западных компаний, вновь выходящих на отечественный рынок, не будет. Им придется возвращаться на конкурентной основе.