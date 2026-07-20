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ВС США начали новую волну ударов по Ирану - РИА Новости, 20.07.2026
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02:21 20.07.2026 (обновлено: 02:28 20.07.2026)
ВС США начали новую волну ударов по Ирану

ВС США девятую ночь подряд наносят удары по Ирану

© REUTERS / U.S. Central CommandЗапуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране
Запуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Запуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной волны американских ударов по Ирану
  • США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
  • Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной волны американских ударов по Ирану.
"CENTCOM начало новую волну ударов по Ирану сегодня в 19.00 по восточному времени (02.00 мск - ред.), девятую ночь подряд. Удары продолжат ослаблять военный потенциал Ирана, используемый для атак на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив", - написало командование в соцсети X.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.
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