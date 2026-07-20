Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о погибшем при обезвреживании дрона в Ираке американце - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 20.07.2026
СМИ рассказали о погибшем при обезвреживании дрона в Ираке американце

NYT: погибший при обезвреживании дрона в Ираке американец не был взрывотехником

© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военнослужащий погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса на иранском дроне-камикадзе.
  • Погибший не был специалистом по взрывным устройствам, он получил ранения от обломков или осколков в момент подрыва дрона.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Американский военнослужащий, погибший в Ираке во время обезвреживания беспилотника, не являлся специалистом по взрывным устройствам, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.
Военнослужащий США погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса, который нес на себе иранский дрон-камикадзе, сообщило ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Иордании двое американских военных погибли при отражении атак Ирана
18 июля, 20:50
"Военнослужащий … не был взрывотехником, это был другой солдат, получивший ранения от обломков или осколков в момент подрыва дрона", – сообщает корреспондент издания Эрик Шмитт.
По словам источника, данный инцидент расследуется.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Трамп выразил соболезнования из-за гибели американских военных в Иордании
Вчера, 01:14
 
В миреСШАИранИракВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала