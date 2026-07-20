СМИ рассказали о погибшем при обезвреживании дрона в Ираке американце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский военнослужащий погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса на иранском дроне-камикадзе.
- Погибший не был специалистом по взрывным устройствам, он получил ранения от обломков или осколков в момент подрыва дрона.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Американский военнослужащий, погибший в Ираке во время обезвреживания беспилотника, не являлся специалистом по взрывным устройствам, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.
"Военнослужащий … не был взрывотехником, это был другой солдат, получивший ранения от обломков или осколков в момент подрыва дрона", – сообщает корреспондент издания Эрик Шмитт.
По словам источника, данный инцидент расследуется.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.