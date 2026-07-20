СМИ рассказали о погибшем при обезвреживании дрона в Ираке американце

"Военнослужащий … не был взрывотехником, это был другой солдат, получивший ранения от обломков или осколков в момент подрыва дрона", – сообщает корреспондент издания Эрик Шмитт.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.