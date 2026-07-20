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ВСУ атаковали пытавшихся сдаться в плен солдат на Сумском направлении - РИА Новости, 20.07.2026
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06:37 20.07.2026
ВСУ атаковали пытавшихся сдаться в плен солдат на Сумском направлении

ВСУ атаковали FPV-дронами пытавшихся сдаться сослуживцев в Сумской области

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен на сумском направлении, были атакованы FPV-дронами заградительного отряда украинской армии.
  • Родственники военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны распространяют видеозаписи, на которых бойцы сообщают о том, что на протяжении десяти дней остаются без обеспечения на позициях в лесном массиве в районе Уланово.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен на сумском направлении, были атакованы FPV-дронами заградительного отряда украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что родственники военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны массово распространяют видеозаписи, на которых бойцы сообщают, что на протяжении десяти дней остаются без обеспечения на позициях в лесном массиве в районе населенного пункта Уланово.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Российские дроны сбрасывают радиостанции боевикам ВСУ, желающим сдаться
Вчера, 05:39
"Попытки этой группы солдат сдаться в плен "северянам" (группировкой войск "Север" - ред.) были пресечены заградительным отрядом ВСУ, который атаковал своих же военнослужащих FPV-дронами", - сообщили в силовых структурах.
Сумская область – одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
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