МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен на сумском направлении, были атакованы FPV-дронами заградительного отряда украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что родственники военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны массово распространяют видеозаписи, на которых бойцы сообщают, что на протяжении десяти дней остаются без обеспечения на позициях в лесном массиве в районе населенного пункта Уланово.