ВС России за неделю нанесли удары по 37 морским судам ВСУ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военные с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, использовавшихся для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ, подсчитало РИА Новости, изучив данные российских силовых структур.

Больше всего судов было поражено 14 и 15 июля — по семь. Еще по шесть морских целей российские военные поразили 13 и 17 июля, пять — 18 июля, четыре — 19 июля и две — 16 июля.