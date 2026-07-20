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ВС России за неделю нанесли удары по 37 морским судам ВСУ - РИА Новости, 20.07.2026
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00:50 20.07.2026
ВС России за неделю нанесли удары по 37 морским судам ВСУ

РИА Новости: ВС России за неделю нанесли удары по 37 морским судам ВСУ

© Кадр видео из соцсетейДым над танкером в Одесской области
Дым над танкером в Одесской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым над танкером в Одесской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 13 по 19 июля российские военные поразили не менее 37 морских судов, использовавшихся для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ.
  • Среди пораженных судов — не менее 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно, быстроходный катер сил спецопераций ВСУ и еще один катер.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военные с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, использовавшихся для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ, подсчитало РИА Новости, изучив данные российских силовых структур.
Больше всего судов было поражено 14 и 15 июля — по семь. Еще по шесть морских целей российские военные поразили 13 и 17 июля, пять — 18 июля, четыре — 19 июля и две — 16 июля.
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Всего за неделю было поражено не менее 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно, быстроходный катер сил спецопераций ВСУ и еще один катер.
Минобороны России ранее заявляло, что успешные удары по объектам морской портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, подтвердили возможности ВС РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины.
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