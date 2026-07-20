SpaceX проведет очередной испытательный полет Starship в пятницу

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Компания SpaceX сообщила, что очередной испытательный полет космического корабля Starship планируется провести в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.

"Тринадцатый испытательный полет Starship готовится к запуску не ранее четверга, 23 июля. Девяностоминутное стартовое окно откроется в 17.45 по центральному времени (01.45 мск пятницы - ред.)", - говорится в заявлении компании.