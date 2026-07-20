SpaceX проведет очередной испытательный полет Starship в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания SpaceX сообщила о планах провести очередной испытательный полет космического корабля Starship в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.
- На прошлой неделе компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship, который был запланирован в ночь на пятницу по московскому времени.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Компания SpaceX сообщила, что очередной испытательный полет космического корабля Starship планируется провести в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.
На прошлой неделе принадлежавшая Илону Маску компания отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship, который был также запланирован в ночь на пятницу по московскому времени.
"Тринадцатый испытательный полет Starship готовится к запуску не ранее четверга, 23 июля. Девяностоминутное стартовое окно откроется в 17.45 по центральному времени (01.45 мск пятницы - ред.)", - говорится в заявлении компании.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале 2026 года была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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