Более 20 тысяч заявлений на экстренную соцпомощь подали в Подмосковье

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья подали через портал госуслуг более 20 тысяч заявлений на экстренную социальную помощь с начала года, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.
"Услуга доступна на региональном портале в разделе "Поддержка" — "Помощь в сложных ситуациях". В Московской области экстренную социальную помощь могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — например, из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья", — говорится в сообщении.
Помощь предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум.
Для подачи заявления нужно авторизоваться на региональном портале через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. В сервисе работает искусственный интеллект: он проверяет загруженные файлы во время заполнения. Если допущена ошибка, система показывает подсказку, и документ можно сразу заменить. Экстренная помощь предоставляется раз в год.