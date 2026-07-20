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Более 20 тысяч заявлений на экстренную соцпомощь подали в Подмосковье - РИА Новости, 20.07.2026
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Новости Подмосковья
 
13:25 20.07.2026 (обновлено: 14:18 20.07.2026)
Более 20 тысяч заявлений на экстренную соцпомощь подали в Подмосковье

Свыше 20 тыс заявлений на экстренную соцпомощь подано в Подмосковье в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИсторический центр Подольска
Исторический центр Подольска - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Исторический центр Подольска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья подали через портал госуслуг более 20 тысяч заявлений на экстренную социальную помощь с начала года, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.
"Услуга доступна на региональном портале в разделе "Поддержка" — "Помощь в сложных ситуациях". В Московской области экстренную социальную помощь могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — например, из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья", — говорится в сообщении.
Помощь предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум.
Для подачи заявления нужно авторизоваться на региональном портале через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. В сервисе работает искусственный интеллект: он проверяет загруженные файлы во время заполнения. Если допущена ошибка, система показывает подсказку, и документ можно сразу заменить. Экстренная помощь предоставляется раз в год.
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