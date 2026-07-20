Более 20 тысяч заявлений на экстренную соцпомощь подали в Подмосковье

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья подали через портал госуслуг более 20 тысяч заявлений на экстренную социальную помощь с начала года, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

"Услуга доступна на региональном портале в разделе "Поддержка" — "Помощь в сложных ситуациях". В Московской области экстренную социальную помощь могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — например, из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья", — говорится в сообщении.

Помощь предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум.