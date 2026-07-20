В Сочи частный дом загорелся из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Адлерском районе Сочи произошло возгорание частного дома из-за падения обломков БПЛА.
- Пострадавших нет, пожар оперативно ликвидировали.
КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Возгорание частного дома произошло в Сочи из-за падения обломков БПЛА, пожар оперативно ликвидировали, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что на месте падения обломков работают специальные и оперативные службы.
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