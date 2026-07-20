Жителя Нижегородской области задержали за попытку сжечь жену

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Нижегородской области подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью после попытки поджечь свою супругу.

Преступный умысел не был доведен до конца, так как действия подозреваемого были пресечены находившимися в доме знакомыми.

Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан, ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью после того, как он пытался поджечь свою супругу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, 18 июля подозреваемый, находясь в доме на улице Комарова в рабочем поселке Балахнинского округа, в ходе ссоры облил свою супругу и жилое помещение легковоспламеняющейся жидкостью, после чего пытался поджечь зажигалкой.

"Довести свой преступный умысел на убийство жены подозреваемый не смог, поскольку его действия были пресечены находившимися в доме знакомыми", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).