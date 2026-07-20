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Жителя Нижегородской области задержали за попытку сжечь жену - РИА Новости, 20.07.2026
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22:41 20.07.2026 (обновлено: 22:53 20.07.2026)
Жителя Нижегородской области задержали за попытку сжечь жену

Житель Нижегородской области задержан за попытку заживо сжечь жену

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Нижегородской области подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью после попытки поджечь свою супругу.
  • Преступный умысел не был доведен до конца, так как действия подозреваемого были пресечены находившимися в доме знакомыми.
  • Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан, ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью после того, как он пытался поджечь свою супругу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 18 июля подозреваемый, находясь в доме на улице Комарова в рабочем поселке Балахнинского округа, в ходе ссоры облил свою супругу и жилое помещение легковоспламеняющейся жидкостью, после чего пытался поджечь зажигалкой.
"Довести свой преступный умысел на убийство жены подозреваемый не смог, поскольку его действия были пресечены находившимися в доме знакомыми", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).
"Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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