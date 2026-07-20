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ВСУ уничтожили три дома в Донецке во время ночной атаки - РИА Новости, 20.07.2026
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17:20 20.07.2026
ВСУ уничтожили три дома в Донецке во время ночной атаки

СК: три дома разрушены из-за ночной атаки БПЛА ВСУ в Донецке

© РИА НовостиПоследствия атаки дронов ВСУ в Донецке. 20 июля 2026
Последствия атаки дронов ВСУ в Донецке. 20 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости
Последствия атаки дронов ВСУ в Донецке. 20 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке в результате ночной атаки украинских БПЛА разрушены три дома, еще два повреждены.
  • Атака произошла в Куйбышевском районе, где проживает мирное население и нет вооружения и военной техники.
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Три дома разрушены в результате ночной атаки украинских БПЛА в Донецке, еще два дома повреждены, сообщил РИА Новости сотрудник следственных органов СК.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате атаки на частный жилой сектор уничтожено не менее трех жилых домостроений, еще не менее двух получили многочисленные повреждения", - сказал он.
По словам собеседника агентства, атака на частный сектор произошла в Куйбышевском районе города, где проживает мирное население и отсутствует вооружение и военная техника.
"Обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных БПЛА самолетного типа, которые будут изъяты и установленным порядком направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", – добавил он.
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