Шуваев рассказал о выделении 1,2 млрд руб на отдых белгородских детей

БЕЛГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Белгородская область по решению правительства РФ получила 1,2 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха 16,5 тысяч школьников за пределами региона, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

"Благодаря решению правительства России Белгородская область получила 1,2 миллиарда рублей на организацию отдыха 16,5 тысячи школьников за пределами региона", - написал Шуваев в "Макс".

Врио губернатора уточнил, что первая группа детей уже отправилась на отдых и оздоровление - 750 школьников из Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Борисовского, Белгородского, Валуйского округов и города Белгорода разместятся в детских лагерях Краснодарского края.

"Глава нашего государства держит на особом контроле поддержку жителей приграничных территорий и понимает, как важно нашим детям сейчас оказаться в безопасности, укрепить здоровье и просто побыть в спокойной обстановке", - отметил Шуваев и поблагодарил президента РФ, председателя правительства и коллег-губернаторов за поддержку региона.