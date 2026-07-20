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Шуваев рассказал о выделении 1,2 млрд руб на отдых белгородских детей - РИА Новости, 20.07.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:52 20.07.2026
Шуваев рассказал о выделении 1,2 млрд руб на отдых белгородских детей

Шуваев рассказал о выделении 1,2 миллиарда рублей на отдых белгородских детей

© Фото : Правительство Белгородской областиАлександр Шуваев
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Белгородская область по решению правительства РФ получила 1,2 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха 16,5 тысяч школьников за пределами региона, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
"Благодаря решению правительства России Белгородская область получила 1,2 миллиарда рублей на организацию отдыха 16,5 тысячи школьников за пределами региона", - написал Шуваев в "Макс".
Врио губернатора уточнил, что первая группа детей уже отправилась на отдых и оздоровление - 750 школьников из Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Борисовского, Белгородского, Валуйского округов и города Белгорода разместятся в детских лагерях Краснодарского края.
"Глава нашего государства держит на особом контроле поддержку жителей приграничных территорий и понимает, как важно нашим детям сейчас оказаться в безопасности, укрепить здоровье и просто побыть в спокойной обстановке", - отметил Шуваев и поблагодарил президента РФ, председателя правительства и коллег-губернаторов за поддержку региона.
"Приоритетное право на путевки — у детей из приграничья, детей участников СВО, многодетных семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Узнать подробности и записаться можно через классных руководителей и директоров школ", - напомнил Шуваев.
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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