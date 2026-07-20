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Белгородским сиротам предоставят 210 квартир в 2026 году, сообщил Шуваев - РИА Новости, 20.07.2026
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Белгородская область
 
13:40 20.07.2026
Белгородским сиротам предоставят 210 квартир в 2026 году, сообщил Шуваев

Шуваев: белгородским сиротам предоставят 210 квартир в 2026 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Шуваев
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены предоставить 210 квартир для обеспечения жильем детей-сирот в регионе в этом году, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев на оперативном совещании в понедельник.
В ходе традиционного совещания с правительством Белгородской области были рассмотрены вопросы, требующие принятия оперативных решений.
"Сегодня в центре внимания - обеспечение жильем детей-сирот. В 2026 году планируем предоставить для этих целей 210 квартир. На сегодня приобретено 61 жилое помещение, что составляет 29% от плана", - сообщил Шуваев в канале на платформе "Макс".
Врио главы региона уточнил, что по этому направлению завершили работу Ровеньский, Шебекинский и Ивнянский округа. В зоне риска из-за низкого объема освоения средств и слабой строительной готовности остаются Старооскольский, Красногвардейский и Валуйский округа. "Поставил задачу главам этих округов до 1 августа представить дорожную карту по исправлению ситуации. Выполнить программу необходимо до 1 октября. Контроль осуществляет министерство строительства", - подчеркнул Шуваев.
Также речь шла еще об одном важном направлении работы - предоставлении мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. По поручению министра обороны нужно перевести услуги и меры в электронный формат и внедрить целевые состояния. Срок установлен до 1 августа.
"Вижу риски по отдельным отраслям и муниципалитетам, поручил профильным министерствам закончить работу без срывов сроков. Наша задача - обеспечить доступность услуг", - подчеркнул Шуваев.
 
Белгородская областьЖильеБелгородская областьАлександр Шуваев
 
 
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