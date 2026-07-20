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Участники "Витебск-2026" получили призы от депутатов Союзного государства - РИА Новости, 20.07.2026
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:47 20.07.2026 (обновлено: 18:00 20.07.2026)
Участники "Витебск-2026" получили призы от депутатов Союзного государства

Депутаты Союзного государства наградили победителей конкурса "Витебск-2026"

© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииXXXV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026"
XXXV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни Витебск-2026 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
XXXV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026"
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участников XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026" наградили призами Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, сообщает пресс-служба органа.
Заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Михаил Мирончик и член комиссии Парламентского Собрания по культуре Наталия Косихина посетили торжественное закрытие XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В ходе него спецпризами были награждены участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026". Награды получили Елена Кузнецова (Беларусь) и Юлия Малинова (Россия).
Ранее специальные призы Парламентского Собрания были также вручены участникам XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2026". Их получили Елизавета Цуприк из Беларуси (Гран-при) и Валерия Шевченко из России (III премия). Дипломы победителям вручали Мирончик, а также депутат Николай Бурляев.
В пресс-службе подчеркнули, что парламентарии ежегодно участвуют в фестивале в роли организаторов и гостей. В программу включены мероприятия, проводимые с участием представителей Парламентского Собрания и Постоянного комитета Союзного государства.
В адрес гостей и участников XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" направлено приветствие председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.
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