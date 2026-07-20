Участники "Витебск-2026" получили призы от депутатов Союзного государства

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участников XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026" наградили призами Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, сообщает пресс-служба органа.

Заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Михаил Мирончик и член комиссии Парламентского Собрания по культуре Наталия Косихина посетили торжественное закрытие XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В ходе него спецпризами были награждены участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026". Награды получили Елена Кузнецова (Беларусь) и Юлия Малинова (Россия).

Ранее специальные призы Парламентского Собрания были также вручены участникам XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2026". Их получили Елизавета Цуприк из Беларуси (Гран-при) и Валерия Шевченко из России (III премия). Дипломы победителям вручали Мирончик, а также депутат Николай Бурляев.

В пресс-службе подчеркнули, что парламентарии ежегодно участвуют в фестивале в роли организаторов и гостей. В программу включены мероприятия, проводимые с участием представителей Парламентского Собрания и Постоянного комитета Союзного государства.