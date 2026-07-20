Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия может скорректировать отдельные пункты 21-го пакета санкций против России из-за позиции Греции.
- Греция выступает против ограничений на перевозку российского СПГ, так как это может нанести значительный ущерб ее транспортным и судоходным компаниям.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может скорректировать отдельные пункты 21-го пакета санкций против России из-за позиции Греции, передает Politico со ссылкой на источники.
"Мы пытаемся найти выход из этой ситуации", — заявил неназванный европейский дипломат.
По словам источников, позиция Афин может сорвать ключевую часть пакета санкций.
По данным издания, Греция выступает против ограничений на перевозку российского СПГ, так как это может нанести значительный ущерб ее транспортным и судоходным компаниям.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.