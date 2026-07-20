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СМИ раскрыли, кто в ЕС срывает введение новых санкций против России - РИА Новости, 20.07.2026
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12:30 20.07.2026 (обновлено: 14:32 20.07.2026)
СМИ раскрыли, кто в ЕС срывает введение новых санкций против России

Politico: ЕК может изменить 21-й пакет санкций против РФ из-за позиции Греции

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия может скорректировать отдельные пункты 21-го пакета санкций против России из-за позиции Греции.
  • Греция выступает против ограничений на перевозку российского СПГ, так как это может нанести значительный ущерб ее транспортным и судоходным компаниям.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может скорректировать отдельные пункты 21-го пакета санкций против России из-за позиции Греции, передает Politico со ссылкой на источники.
"Мы пытаемся найти выход из этой ситуации", — заявил неназванный европейский дипломат.
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По словам источников, позиция Афин может сорвать ключевую часть пакета санкций.
По данным издания, Греция выступает против ограничений на перевозку российского СПГ, так как это может нанести значительный ущерб ее транспортным и судоходным компаниям.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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