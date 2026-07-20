"Пиво, борщ и медведи". ЕС проиграл войну против России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Светлана Медведева. Новый пакет санкций завис в воздухе: страны ЕС никак не могут его согласовать. Более того, там уже посмеиваются над этой политикой. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.

"Есть возражения"

Представляя в июне новые ограничения, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поясняла, что они затронут энергетику, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю.

В частности, планировалось расширить санкции против российских банков, сохранить потолок цен на нефть на уровне 44,1 доллара за баррель до января следующего года, ограничить продажу России танкеров для СПГ и запретить импорт рыбы.

Согласовать хотели 13 июля, но не вышло.

"У стран ЕС есть различные возражения", — публично призналась глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Она также добавила, что Евросоюзу пришлось исключить из пакета эмбарго на импорт российской рыбы, поскольку она имеет большое значение для экономик некоторых членов объединения. Как минимум четыре страны, как писал EUobserver, были против запрета.

© AP Photo / Marius Burgelman Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе © AP Photo / Marius Burgelman Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе

Кризис инструмента

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отметил , что благодаря новому пакету санкций вскрылся раскол в ЕС. По его словам, государства объединения все чаще ставят свои экономические интересы на первое место.

Оно и понятно. Последние десять пакетов не столько бьют по экономике России, сколько затрагивают интересы самих стран союза, говорит заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев.

По данным Bloomberg, сейчас одним из главных спорных пунктов стало ограничение на перевозку российского сжиженного природного газа.

Как пишет Financial Times, Греция считает, что предлагаемый запрет на транспортировку российского СПГ может нанести серьезный ущерб ее судоходной компании Dynagas. Она специализируется на перевозке российских грузов с арктического завода "Ямал СПГ", значительная часть ее танкеров была построена для этого.

"Невозможность утвердить 21-й пакет — объективный экономический диагноз Евросоюзу. Политический монолит дает трещину под давлением национальных финансово-хозяйственных приоритетов", — говорит эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

И добавляет: происходящее показывает кризис санкционного инструмента в руках ЕС. Цена его использования растет, а эффективность, напротив, падает.

По-другому не получится

Чтобы продавить 21-й пакет, Брюсселю придется пойти на серьезные уступки, что противоречит изначально заявленной цели жесткого давления на Москву, говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.

В свою очередь, генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь отмечает, что наиболее вероятный сценарий будет выглядеть так: спорные положения, прежде всего связанные с российским СПГ, отдельными морскими ограничениями и некоторыми энергетическими мерами, уберут или смягчат.

Одновременно ЕС уже принял промежуточное решение — сохранить действующий потолок цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель до 23 июля, пока продолжаются переговоры по самому пакету санкций. Это показывает, что Брюссель не хочет создавать дополнительную неопределенность на нефтяном рынке до достижения компромисса, говорит эксперт.

Повод для шуток

В Америке над санкционной политикой Евросоюза уже посмеиваются. "У европейцев двадцать пакетов, чем они очень гордятся. Но, по-моему, это означает, что предыдущие девятнадцать провалились", — отмечал глава Минфина США Скотт Бессент.

Санкции против России стали поводом для шуток и в Европе. Брюссельская Euractiv в начале июля опубликовала сатирическую статью. Действие происходит в 2050-м, уже 92-летняя Урсула фон дер Ляйен представляет 137-й по счету пакет, в который вошел запрет на поездки для российских боксеров и дрессировщиков медведей, а также ограничения на импорт российского пива и борща. "Наши суровые санкции продолжают карать противника самым болезненным образом", — говорит при этом Урсула.

Смех смехом, но новый пакет в конечном счете, вероятнее всего, все же будет согласован — Евросоюз вряд ли откажется от своей политики, даже несмотря на абсурдность ситуации. Но документ будет в более мягкой редакции. Однако опыт показывает: очередной раунд ограничений станет ударом в первую очередь для простых европейцев, а не для России.