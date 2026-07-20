Над Рязанской областью сбили украинский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью над территорией Рязанской области сбили один БПЛА, пострадавших нет.
РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбили ночью над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией региона сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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