Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министрами иностранных дел России и КНР на полях саммита АСЕАН.
- Марко Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Филиппины 21–23 июля.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН.
Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщили ранее в государственном департаменте США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также посетит Филиппины 21-23 июля, где изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая "усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР, заведение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов".