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Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН - РИА Новости, 20.07.2026
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05:44 20.07.2026 (обновлено: 05:46 20.07.2026)

Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министрами иностранных дел России и КНР на полях саммита АСЕАН.
  • Марко Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Филиппины 21–23 июля.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН.
"Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно", - сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос, открыт ли он к встрече с коллегами из КНР и РФ.
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Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщили ранее в государственном департаменте США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также посетит Филиппины 21-23 июля, где изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая "усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР, заведение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов".
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