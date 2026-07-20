Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министрами иностранных дел России и КНР на полях саммита АСЕАН.

Марко Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Филиппины 21–23 июля.

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН.

"Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно", - сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос, открыт ли он к встрече с коллегами из КНР и РФ.

Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщили ранее в государственном департаменте США.