Ранее президент Владимир Путин отметил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. Российский лидер подчеркнул, что конфликт возник не из-за действий Москвы, а из-за политики западных государств.

В Кремле не раз заявляли, что готовы идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности.