Краткий пересказ от РИА ИИ
- Коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми заявил, что на Западе верят в якобы проигрышное положение России в конфликте на Украине, но не понимают его сути.
- Джерми подчеркнул, что гибридная война Запада против России носит экзистенциальный характер для Москвы.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Западе верят в якобы проигрышное положение России в конфликте на Украине, поскольку не понимают его сути, заявил коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала американского журналиста Такера Карлсона.
"На Западе бытует мнение, что Россия якобы проигрывает на поле боя и что ее экономика вот-вот рухнет. Я слышу это снова и снова, но нет никаких доказательств, подтверждающих хоть одно из этих утверждений. Вопрос о положении России на фронте плохо изучен на Западе, и я думаю, причина в том, что люди не понимают мотивов Москвы и ее стратегии", — сказал он.
Джерми подчеркнул, что гибридная война Запада против России носит экзистенциальный характер для Москвы.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. Российский лидер подчеркнул, что конфликт возник не из-за действий Москвы, а из-за политики западных государств.
В Кремле не раз заявляли, что готовы идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности.