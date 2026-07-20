Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа не сможет вести прямую войну против России без участия США, заявил политолог и обозреватель Петр Робейшек.
- Американцы включатся в войну только в том случае, если расценят ситуацию в соответствии с пятой статьей НАТО, то есть как нападение на них самих, отметил политолог.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Европа не сможет вести прямую войну против России без участия США, заявил политолог и обозреватель Петр Робейшек в интервью чешскому изданию Parlamentní listy.
"Мы можем выступить против России только при условии, что будут мобилизованы США", — утверждает он.
Однако американцы, по словам политолога, могут отправить европейцам только "теплые одеяла", поскольку в войну они включатся в том случае, если расценят ситуацию в соответствии с пятой статьей НАТО, то есть как нападение на них самих.
Робейшек также подчеркнул, что европейское общество кормит элиты, которые должны обеспечивать безопасность, но они не исполняют свой долг.
"Их обязанность — заботиться о стабильности. Главное — честно признать, в каком состоянии сегодня европейские армии. Сколько танков, ракет у нас есть, как налажено производство, откуда нам брать оружие в случае необходимости. На США надеяться не стоит, так как американцы уже опустошают свои склады. Наша собственная оборонная промышленность озабочена только тем, как бы поскорее и побольше заработать", — отметил он.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>