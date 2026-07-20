"Можем выступить". На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией

"Их обязанность — заботиться о стабильности. Главное — честно признать, в каком состоянии сегодня европейские армии. Сколько танков, ракет у нас есть, как налажено производство, откуда нам брать оружие в случае необходимости. На США надеяться не стоит, так как американцы уже опустошают свои склады. Наша собственная оборонная промышленность озабочена только тем, как бы поскорее и побольше заработать", — отметил он.