Глава МИД Италии сообщил о высылке из России военного атташе

Краткий пересказ от РИА ИИ Италия выслала из страны двух российских военных атташе.

Россия выслала итальянского военного атташе и его сотрудника в ответ на действия Италии.

РИМ, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил в понедельник о высылке из России своего военного атташе и его коллеги в ответ на аналогичные действия Рима.

"Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника", - написал министр в соцсети Х

По его словам, это стало ответом Москвы за высылку из Италии двух российских военных атташе.

Ранее в июле Таяни сообщил о решении Италии выслать двух военных атташе посольства РФ в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже. Он добавил, что сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.