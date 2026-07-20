Глава МИД Италии сообщил о высылке из России военного атташе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Италия выслала из страны двух российских военных атташе.
- Россия выслала итальянского военного атташе и его сотрудника в ответ на действия Италии.
РИМ, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил в понедельник о высылке из России своего военного атташе и его коллеги в ответ на аналогичные действия Рима.
"Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника", - написал министр в соцсети Х.
По его словам, это стало ответом Москвы за высылку из Италии двух российских военных атташе.
Ранее в июле Таяни сообщил о решении Италии выслать двух военных атташе посольства РФ в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже. Он добавил, что сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.
Посол России в Риме Алексей Парамонов, комментируя это решение, заявил, что МИД Италии, высылая из страны как можно больше российских дипломатов, очень хотел бы ограничить влияние России, но это невозможно.
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22 января, 16:50