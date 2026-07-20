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В США сделали внезапное заявление о российской армии

Риттер: Россия одерживает верх над Украиной и укрепляет свои позиции в мире

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия удерживает инициативу на поле боя на Украине и расширяет пространство своего геополитического влияния, пишет американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия удерживает инициативу на поле боя на Украине и существенно расширяет пространство своего геополитического влияния, пишет американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в статье на платформе Substack.
"Сегодня Россия обладает большой, хорошо подготовленной, оснащенной и закаленной в боях армией, подкрепленной мощной и эффективной оборонной промышленностью. Москва не только одерживает победу в затяжной войне на истощение против Украины и всего Запада, но и укрепляет свои позиции для защиты российских интересов в Прибалтике, Арктике, Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Технологический прогресс России, в частности, в сфере баллистического вооружения, обеспечил стране качественное превосходство. В сочетании с количественным преимуществом это делает ее очень грозной силой", — говорится в публикации.
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По словам Риттера, разрыв между теорией о победе Украины и способностью Киева и его западных партнеров реализовать свои планы "никогда не был таким большим".
Как сообщил президент Владимир Путин, российские Вооруженные силы с начала года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории страны.
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