Краткий пересказ от РИА ИИ Россия удерживает инициативу на поле боя на Украине и расширяет пространство своего геополитического влияния, пишет американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия удерживает инициативу на поле боя на Украине и существенно расширяет пространство своего геополитического влияния, пишет американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в статье на платформе Россия удерживает инициативу на поле боя на Украине и существенно расширяет пространство своего геополитического влияния, пишет американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в статье на платформе Substack

"Сегодня Россия обладает большой, хорошо подготовленной, оснащенной и закаленной в боях армией, подкрепленной мощной и эффективной оборонной промышленностью. Москва не только одерживает победу в затяжной войне на истощение против Украины и всего Запада, но и укрепляет свои позиции для защиты российских интересов в Прибалтике, Арктике, Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Технологический прогресс России, в частности, в сфере баллистического вооружения, обеспечил стране качественное превосходство. В сочетании с количественным преимуществом это делает ее очень грозной силой", — говорится в публикации.

По словам Риттера, разрыв между теорией о победе Украины и способностью Киева и его западных партнеров реализовать свои планы "никогда не был таким большим".

Как сообщил президент Владимир Путин, российские Вооруженные силы с начала года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.