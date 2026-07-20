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ВС России вывели из строя 200 тепловозов, перевозивших оружие для ВСУ - РИА Новости, 20.07.2026
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11:58 20.07.2026
ВС России вывели из строя 200 тепловозов, перевозивших оружие для ВСУ

Мирошник: ВС России вывели из строя 200 тепловозов, перевозивших оружие для ВСУ

© Минобороны России/MAXАвиация ВКС России
Авиация ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Минобороны России/MAX
Авиация ВКС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные вывели из строя более 200 тепловозов, перевозивших вооружение и военную технику из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения.
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что 90% военных грузов везутся из европейских стран и блокирование логистики является одним из самых важных направлений.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военные вывели из строя более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение и военную технику из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Еще остаются, конечно, железные дороги, там тоже есть определенные успехи. Есть удары по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника. За последнее время они потеряли более 200 тепловозов, которые таскали технику в основном из Польши, Румынии, направляясь к линии боевого соприкосновения", - сказал он ИС "Вести".
Мирошник также подчеркнул, что 90% военных грузов везутся из европейских стран. Поэтому блокирование логистики – это одно из самых важных направлений.
"Если Украина будет "запечатана", если она перестанет получать военные грузы, то протянет она совсем-совсем недолго", - заключил он.
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