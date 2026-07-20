Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные вывели из строя более 200 тепловозов, перевозивших вооружение и военную технику из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что 90% военных грузов везутся из европейских стран и блокирование логистики является одним из самых важных направлений.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военные вывели из строя более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение и военную технику из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Еще остаются, конечно, железные дороги, там тоже есть определенные успехи. Есть удары по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника. За последнее время они потеряли более 200 тепловозов, которые таскали технику в основном из Польши Румынии , направляясь к линии боевого соприкосновения", - сказал он ИС "Вести"

Мирошник также подчеркнул, что 90% военных грузов везутся из европейских стран. Поэтому блокирование логистики – это одно из самых важных направлений.