Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массированный российский удар по военным целям в Киеве продемонстрировал расширение возможностей Москвы по использованию высокоточного оружия.
- Украинские силы ПВО израсходовали значительную часть недавно поставленной партии перехватчиков PAC-3 для ЗРК Patriot, которые являются одними из самых дорогих и дефицитных боеприпасов в арсеналах стран НАТО.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Массированный российский удар по военных целям в Киеве продемонстрировал расширение возможностей Москвы по использованию высокоточного оружия, пишет Military Watch Magazine.
"Эта атака подчеркнула растущие возможности России по проведению крупномасштабных операций, <…> поскольку оборонный сектор страны значительно расширил производство", — сообщается в материале.
Автор статьи указывает, что за ночь украинские силы ПВО израсходовали значительную часть недавно поставленной партии перехватчиков PAC-3 для ЗРК Patriot. Это одни из самых дорогих и дефицитных боеприпасов в арсеналах государств — членов НАТО, и они производятся медленнее, чем российский ВПК выпускает ракеты, которые затем применяются для массированных атак.
Накануне Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
Российские военные используют высокоточное вооружение и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории этой страны.