Россияне при поиске работы стали чаще полагаться на себя, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Доля россиян, полагающихся при поиске работы на собственные силы, выросла за год с 37% до 48%.

Мужчины чаще женщин рассчитывают на помощь коллег, родителей и родственников, в то время как женщины больше доверяют бывшему начальству и чаще полагаются на себя.

Чем старше респонденты, тем больше они уверены в том, что с трудоустройством справятся сами: среди участников опроса старше 45 лет таких 62%, среди молодежи до 35 лет — 43%.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей - доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37% до 48%, следует из опроса SuperJob для РИА Новости.

"На кого готовы положиться соискатели при поиске работы? Каждый четвертый опрошенный (27%) рассчитывает на друзей и приятелей, 14% - на коллег, 11% - на родителей, по 9% - на вторую половину и других родственников", - показал опрос 1600 респондентов.

"Реже упоминаются однокурсники (7%), бывшее руководство (5%) и одноклассники (4%). Почти каждый второй россиянин (48%) при поиске работы сейчас полагается только на себя (год назад - 37%)", - ууказывается в исследовании.

Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег, родителей и родственников, однокурсников и одноклассников. Россиянки же, напротив, несколько больше доверяют бывшему начальству и заметно чаще рассчитывают только на собственные силы.

Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 35%, на коллег - 18%, на родителей - 20%, на вторую половину - 15%. А 62% респондентов старше 45 лет уверены, что с трудоустройством они лучше всего справятся сами (среди молодежи до 35 лет такого мнения придерживаются 43%).