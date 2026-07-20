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Россияне при поиске работы стали чаще полагаться на себя, показал опрос - РИА Новости, 20.07.2026
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08:19 20.07.2026
Россияне при поиске работы стали чаще полагаться на себя, показал опрос

SuperJob: россияне все чаще ищут работу, не полагаясь на знакомства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСоискатель заполняет анкету и держит в руках диплом
Соискатель заполняет анкету и держит в руках диплом - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Соискатель заполняет анкету и держит в руках диплом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля россиян, полагающихся при поиске работы на собственные силы, выросла за год с 37% до 48%.
  • Мужчины чаще женщин рассчитывают на помощь коллег, родителей и родственников, в то время как женщины больше доверяют бывшему начальству и чаще полагаются на себя.
  • Чем старше респонденты, тем больше они уверены в том, что с трудоустройством справятся сами: среди участников опроса старше 45 лет таких 62%, среди молодежи до 35 лет — 43%.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей - доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37% до 48%, следует из опроса SuperJob для РИА Новости.
"На кого готовы положиться соискатели при поиске работы? Каждый четвертый опрошенный (27%) рассчитывает на друзей и приятелей, 14% - на коллег, 11% - на родителей, по 9% - на вторую половину и других родственников", - показал опрос 1600 респондентов.
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"Реже упоминаются однокурсники (7%), бывшее руководство (5%) и одноклассники (4%). Почти каждый второй россиянин (48%) при поиске работы сейчас полагается только на себя (год назад - 37%)", - ууказывается в исследовании.
Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег, родителей и родственников, однокурсников и одноклассников. Россиянки же, напротив, несколько больше доверяют бывшему начальству и заметно чаще рассчитывают только на собственные силы.
Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 35%, на коллег - 18%, на родителей - 20%, на вторую половину - 15%. А 62% респондентов старше 45 лет уверены, что с трудоустройством они лучше всего справятся сами (среди молодежи до 35 лет такого мнения придерживаются 43%).
В вопросе трудоустройства граждане с доходом до 100 тысяч рублей чаще рассчитывают на родителей, других родственников и супругов, чем те, кто зарабатывает больше. Опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тысяч чаще полагаются на помощь однокурсников, а россияне, зарабатывающие от 150 тысяч, больше рассчитывают на друзей, коллег, а также бывшее руководство.
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