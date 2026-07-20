Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне Россия увеличила импорт грузинского вина по сравнению с маем более чем на четверть — до 13,9 миллиона долларов.
- По итогам полугодия Россия сократила ввоз вина из Грузии до 69,9 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне более чем на четверть в месячном выражении увеличила импорт грузинского вина по сравнению с маем - почти до 14 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии.
Россия по итогам июня осталась крупнейшим покупателем грузинского вина. Вслед за ней по сумме импорта расположились Польша (1,5 миллиона долларов) и Украина (1,3 миллиона долларов).
Если же анализировать итоги полугодия, то РФ сократила ввоз вина из Грузии - до 69,9 миллиона долларов с 72,8 миллиона долларов за январь-июнь 2025 года.