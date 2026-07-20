Краткий пересказ от РИА ИИ В июне Россия увеличила импорт грузинского вина по сравнению с маем более чем на четверть — до 13,9 миллиона долларов.

По итогам полугодия Россия сократила ввоз вина из Грузии до 69,9 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне более чем на четверть в месячном выражении увеличила импорт грузинского вина по сравнению с маем - почти до 14 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии.

Так, в июне Москва ввезла из Тбилиси вина на 13,9 миллиона долларов против 10,9 миллиона в мае. Сумма импорта выросла на 27% в месячном выражении и достигла максимума с декабря 2025 года.

Россия по итогам июня осталась крупнейшим покупателем грузинского вина. Вслед за ней по сумме импорта расположились Польша (1,5 миллиона долларов) и Украина (1,3 миллиона долларов).