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Россия увеличила импорт грузинского вина - РИА Новости, 20.07.2026
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12:49 20.07.2026
Россия увеличила импорт грузинского вина

Россия в июне увеличила импорт грузинского вина почти на четверть

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрузинские вина на полках магазина
Грузинские вина на полках магазина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Грузинские вина на полках магазина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне Россия увеличила импорт грузинского вина по сравнению с маем более чем на четверть — до 13,9 миллиона долларов.
  • По итогам полугодия Россия сократила ввоз вина из Грузии до 69,9 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне более чем на четверть в месячном выражении увеличила импорт грузинского вина по сравнению с маем - почти до 14 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии.
Так, в июне Москва ввезла из Тбилиси вина на 13,9 миллиона долларов против 10,9 миллиона в мае. Сумма импорта выросла на 27% в месячном выражении и достигла максимума с декабря 2025 года.
Россия по итогам июня осталась крупнейшим покупателем грузинского вина. Вслед за ней по сумме импорта расположились Польша (1,5 миллиона долларов) и Украина (1,3 миллиона долларов).
Если же анализировать итоги полугодия, то РФ сократила ввоз вина из Грузии - до 69,9 миллиона долларов с 72,8 миллиона долларов за январь-июнь 2025 года.
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