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Россия в июне резко увеличила экспорт ячменя в Китай - РИА Новости, 20.07.2026
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09:50 20.07.2026 (обновлено: 09:55 20.07.2026)
Россия в июне резко увеличила экспорт ячменя в Китай

Россия в июне увеличила экспорт ячменя в Китай в 20 раз

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСбор урожая ячменя
Сбор урожая ячменя - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сбор урожая ячменя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне Россия увеличила экспорт ячменя в Китай в 20 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года — поставки достигли 14,6 миллиона долларов.
  • Экспорт овса вырос в пять раз и составил 6,6 миллиона долларов, а экспорт кукурузы и гречки сократился — на треть и на 16% соответственно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне увеличила экспорт ячменя в Китай в 20 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года – поставки достигли 14,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Также заметную положительную динамику показал экспорт овса – его по сравнению с июнем прошлого года отгружено было в пять раз больше (6,6 миллиона долларов).
При этом на треть сократился экспорт кукурузы – на ее импорт китайская сторона потратила 12,6 миллиона долларов. Также отрицательную динамику показала гречка, экспорт которой снизился на 16% до 5,5 миллиона долларов.
Кроме того, Китай потратил 1,5 миллиона долларов на импорт российской пшеницы – в начале прошлого лета ведомство таких поставок не фиксировало.
Всего Россия в июне увеличила экспорт зерна в Китай в 1,5 раза в годовом выражении – до 41 миллиона долларов.
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