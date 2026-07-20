Россия в июне резко увеличила экспорт ячменя в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне Россия увеличила экспорт ячменя в Китай в 20 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года — поставки достигли 14,6 миллиона долларов.

Экспорт овса вырос в пять раз и составил 6,6 миллиона долларов, а экспорт кукурузы и гречки сократился — на треть и на 16% соответственно.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне увеличила экспорт ячменя в Китай в 20 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года – поставки достигли 14,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.

Также заметную положительную динамику показал экспорт овса – его по сравнению с июнем прошлого года отгружено было в пять раз больше (6,6 миллиона долларов).

При этом на треть сократился экспорт кукурузы – на ее импорт китайская сторона потратила 12,6 миллиона долларов. Также отрицательную динамику показала гречка, экспорт которой снизился на 16% до 5,5 миллиона долларов.

Кроме того, Китай потратил 1,5 миллиона долларов на импорт российской пшеницы – в начале прошлого лета ведомство таких поставок не фиксировало.