Россия в июне резко увеличила экспорт ячменя в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне Россия увеличила экспорт ячменя в Китай в 20 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года — поставки достигли 14,6 миллиона долларов.
- Экспорт овса вырос в пять раз и составил 6,6 миллиона долларов, а экспорт кукурузы и гречки сократился — на треть и на 16% соответственно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне увеличила экспорт ячменя в Китай в 20 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года – поставки достигли 14,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Также заметную положительную динамику показал экспорт овса – его по сравнению с июнем прошлого года отгружено было в пять раз больше (6,6 миллиона долларов).
При этом на треть сократился экспорт кукурузы – на ее импорт китайская сторона потратила 12,6 миллиона долларов. Также отрицательную динамику показала гречка, экспорт которой снизился на 16% до 5,5 миллиона долларов.
Кроме того, Китай потратил 1,5 миллиона долларов на импорт российской пшеницы – в начале прошлого лета ведомство таких поставок не фиксировало.
Всего Россия в июне увеличила экспорт зерна в Китай в 1,5 раза в годовом выражении – до 41 миллиона долларов.