МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – поставки достигли 1,24 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.

При этом по сравнению с предшествующим месяцем импорт несколько сократился, показав снижение на 6,3% в денежном выражении.