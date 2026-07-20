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Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая - РИА Новости, 20.07.2026
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08:27 20.07.2026 (обновлено: 08:28 20.07.2026)
Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая

Россия в июне втрое увеличила импорт легковых автомобилей из Китая

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,24 миллиарда долларов.
  • Россия сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей авто у Китая, уступив первое место Великобритании.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – поставки достигли 1,24 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
При этом по сравнению с предшествующим месяцем импорт несколько сократился, показав снижение на 6,3% в денежном выражении.
Россия в июне сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей авто у Поднебесной, первую строчку заняла Великобритания (1,27 миллиарда долларов). Тройку лидеров замкнула Бельгия, импорт которой в июне составил 1,16 миллиарда долларов.
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