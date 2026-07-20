Россия задает начало разговору о новой архитектуре мира, заявил Титов

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия задает начало разговору о том, какой должна быть архитектура мироустройства и взаимоотношений между странами после 2030 года.

Поездка на Форум высокого уровня по устойчивому развитию в ООН стала началом этого разговора.

По мнению Бориса Титова, программу после 2030 года следует формировать с учетом интересов каждой страны, по региональному и страновому принципу.

ООН, 20 июл - РИА Новости. Россия задает начало разговору о том, какой должна быть архитектура мироустройства и взаимоотношений между странами после 2030 года, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Мы, Россия , задаем начало разговору о том, какая должна быть архитектура мироустройства, взаимоотношений между странами после 2030 года. Это новая архитектура всемирных, мировых отношений", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами.

По его словам, поездка на Форум высокого уровня по устойчивому развитию в ООН стала началом этого разговора.

Титов отметил, что нынешняя повестка устойчивого развития имеет "не самые лучшие результаты" и что сегодня выполняется только 15% целей.

"Многие страны вообще не выполняют целый набор целей, которые не очень подходят их культурному коду, национальным особенностям. Поэтому сегодня надо думать о том, как это менять, не допускать тех ошибок, которые были допущены", - добавил он.