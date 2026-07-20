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Россия задает начало разговору о новой архитектуре мира, заявил Титов - РИА Новости, 20.07.2026
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05:44 20.07.2026
Россия задает начало разговору о новой архитектуре мира, заявил Титов

Титов: Россия задает начало разговору о мироустройстве после 2030 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Борис Титов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия задает начало разговору о том, какой должна быть архитектура мироустройства и взаимоотношений между странами после 2030 года.
  • Поездка на Форум высокого уровня по устойчивому развитию в ООН стала началом этого разговора.
  • По мнению Бориса Титова, программу после 2030 года следует формировать с учетом интересов каждой страны, по региональному и страновому принципу.
ООН, 20 июл - РИА Новости. Россия задает начало разговору о том, какой должна быть архитектура мироустройства и взаимоотношений между странами после 2030 года, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Мы, Россия, задаем начало разговору о том, какая должна быть архитектура мироустройства, взаимоотношений между странами после 2030 года. Это новая архитектура всемирных, мировых отношений", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами.
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По его словам, поездка на Форум высокого уровня по устойчивому развитию в ООН стала началом этого разговора.
Титов отметил, что нынешняя повестка устойчивого развития имеет "не самые лучшие результаты" и что сегодня выполняется только 15% целей.
"Многие страны вообще не выполняют целый набор целей, которые не очень подходят их культурному коду, национальным особенностям. Поэтому сегодня надо думать о том, как это менять, не допускать тех ошибок, которые были допущены", - добавил он.
По словам Титова, программу после 2030 года следует формировать не как программу обязательных целей, а по региональному и страновому принципу с учетом интересов каждой страны.
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