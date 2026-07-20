Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов заявил, что Россия готова нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику.
- Украинские нарративы, по словам Ульянова, недостаточно убедительны.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия готова нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику, поскольку она не является убедительной, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что киевский режим расширяет свою пропагандистскую кампанию по очернению образа России в международном пространстве. По ее словам, акцент делается на заведомо ложных тезисах о якобы намерениях РФ переписать историю, уничтожить языковую идентичность народа Украины, провести его насильственную русификацию. Как подчеркнула Захарова, режим Владимира Зеленского обвиняет Россию в том, что делает сам.