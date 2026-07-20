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Россия готова нейтрализовать украинскую пропаганду, заявил Ульянов - РИА Новости, 20.07.2026
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00:55 20.07.2026
Россия готова нейтрализовать украинскую пропаганду, заявил Ульянов

Ульянов: Россия готова нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов заявил, что Россия готова нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику.
  • Украинские нарративы, по словам Ульянова, недостаточно убедительны.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия готова нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику, поскольку она не является убедительной, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Готова ли Москва нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику? Определенно да. Украинские нарративы недостаточно убедительны", - написал Ульянов на своей странице в соцсети X, не уточнив, о каких именно заявлениях идет речь.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что киевский режим расширяет свою пропагандистскую кампанию по очернению образа России в международном пространстве. По ее словам, акцент делается на заведомо ложных тезисах о якобы намерениях РФ переписать историю, уничтожить языковую идентичность народа Украины, провести его насильственную русификацию. Как подчеркнула Захарова, режим Владимира Зеленского обвиняет Россию в том, что делает сам.
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