Росфинмониторинг сообщил о снижении числа дропов на 15 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ За первую половину 2026 года количество дропов сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Объем подозрительных операций с участием дропов снизился на 60%.

С 1 сентября 2026 года банки обязаны передавать в единую систему учета платежных карт сведения о номерах и видах платежных карт физических лиц и ИНН их владельцев, а также о картах, использование которых прекращено.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество дропов за первую половину 2026 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом объем подозрительных операций с их участием снизился на 60%, рассказали РИА Новости в Росфинмониторинге.

"По информации кредитных организаций за I полугодие 2026 года количество дропов по сравнению с I полугодием 2025 года сократилось на 15%. При этом объем подозрительных операций с участием дропов снизился на 60%", - говорится в сообщении.

Дропперы - это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. Уголовная ответственность для дропперов действует в России с июля 2025 года.

В настоящее время федеральным законом № 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вводится ряд дополнительных мер для противодействия вовлечению физических лиц в дропперские схемы, напомнили в Росфинмониторинге

"С 1 сентября 2026 года банки обязаны передавать в единую систему учета платежных карт сведения о номерах и видах платежных карт физических лиц и ИНН их владельцев, а также о картах, использование которых прекращено", - отмечается в сообщении.

Кроме того, устанавливается лимит на количество банковских карт. "С 1 сентября 2027 года одному физическому лицу разрешается иметь в совокупности не более 20 банковских карт во всех кредитных организациях", - отметили в ведомстве.