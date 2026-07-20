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Росфинмониторинг сообщил о снижении числа дропов на 15 процентов - РИА Новости, 20.07.2026
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02:03 20.07.2026
Росфинмониторинг сообщил о снижении числа дропов на 15 процентов

Росфинмониторинг: число дропов за первое полугодие сократилось на 15 процентов

© Fotolia / Ivan KrukОплата пластиковой картой
Оплата пластиковой картой - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата пластиковой картой . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первую половину 2026 года количество дропов сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • Объем подозрительных операций с участием дропов снизился на 60%.
  • С 1 сентября 2026 года банки обязаны передавать в единую систему учета платежных карт сведения о номерах и видах платежных карт физических лиц и ИНН их владельцев, а также о картах, использование которых прекращено.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество дропов за первую половину 2026 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом объем подозрительных операций с их участием снизился на 60%, рассказали РИА Новости в Росфинмониторинге.
"По информации кредитных организаций за I полугодие 2026 года количество дропов по сравнению с I полугодием 2025 года сократилось на 15%. При этом объем подозрительных операций с участием дропов снизился на 60%", - говорится в сообщении.
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Дропперы - это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. Уголовная ответственность для дропперов действует в России с июля 2025 года.
В настоящее время федеральным законом № 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вводится ряд дополнительных мер для противодействия вовлечению физических лиц в дропперские схемы, напомнили в Росфинмониторинге.
"С 1 сентября 2026 года банки обязаны передавать в единую систему учета платежных карт сведения о номерах и видах платежных карт физических лиц и ИНН их владельцев, а также о картах, использование которых прекращено", - отмечается в сообщении.
Кроме того, устанавливается лимит на количество банковских карт. "С 1 сентября 2027 года одному физическому лицу разрешается иметь в совокупности не более 20 банковских карт во всех кредитных организациях", - отметили в ведомстве.
Как сообщали РИА Новости в Росфинмониторинге в конце 2025 года, лица с признаками дропов в 2025 году в среднем в месяц проводили операций на 4,4 миллиарда рублей.
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