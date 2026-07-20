"Росатом" завершил импортозамещение блока финансовой отчетности КХД

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" завершила импортозамещение ИТ-платформы для блока отраслевой финансовой отчетности в рамках проекта "Корпоративное хранилище данных" (КХД 2.0), сообщает пресс-служба компании.

Исполнителем работ выступал отраслевой ИТ-интегратор АО "Гринатом".

Блок КХД 2.0 "Отраслевая финансовая отчетность" предназначен для формирования консолидированной отчетности "Росатома". Она объединяет данные по активам, обязательствам, платежам, поступлениям и другим финансовым показателям более 400 предприятий отрасли. Собираемая аналитика используется финансовым и экономическим блоками и другими подразделениями госкорпорации для анализа текущей деятельности и планирования.

По результатам перевода отраслевой финансовой отчетности в КХД 2.0 разработчики не только полностью сохранили функциональность системы-предшественницы, но и добились улучшения производительности по ряду показателей. В частности, скорость загрузки форм сбора данных выросла в 30 раз, скорость загрузки из систем-источников — в шесть раз, расчет оборотно-сальдовой ведомости — в 11 раз. В марте 2026 года состоялось первое месячное закрытие финансового периода в импортонезависимой системе, в апреле 2026 года — первое квартальное закрытие. В июне завершилась передача блока отчетности на поддержку в "Гринатом".

Импортозамещение ИТ-платформы для формирования финансовой отчетности — часть масштабного проекта, запущенного в "Росатоме" в 2022 году, по переводу существующего Корпоративного хранилища данных на отечественные решения. В рамках импортозамещения блока "Отраслевая финансовая отчетность" команда центра компетенций по системам автоматизации предприятий (ЦК САП) "Гринатома" доработала решения под отраслевые задачи: автоматизировала наполнение данных, настроила контроль их качества и взаимодействие со смежными системами и другими блоками КХД 2.0.

"Отраслевая финансовая отчетность имеет для "Росатома" важное значение — государство предъявляет к госкорпорации требования по формированию консолидированной финансовой отчетности. Кроме того, она является основой для принятия стратегических решений и обеспечения прозрачности бизнеса "Росатома". Импортозамещение гарантирует отрасли надежность и отказоустойчивость источника достоверных финансовых данных, сохранение высокого уровня автоматизации, непрерывность ключевых бизнес-процессов и своевременный доступ к актуальной информации", — заявила главный бухгалтер госкорпорации "Росатом", заказчик блока отчетности Виктория Андриенко.

По словам директора проекта КХД 2.0, начальника управления планирования и отчетности блока по информационным и цифровым технологиям госкорпорации "Росатом" Игоря Чернова, корпоративное хранилище данных призвано обеспечить единый подход к управлению данными в атомной отрасли.