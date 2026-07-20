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DaxAi Robot показала робо-лошадь, которую надеется продавать и в России - РИА Новости, 20.07.2026
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06:12 20.07.2026 (обновлено: 09:26 20.07.2026)
DaxAi Robot показала робо-лошадь, которую надеется продавать и в России

Компания DaxAi Robot показала робо-лошадь, которую надеется продавать и в России

© СоцсетиРобот QiJi-T1000 на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае
Робот QiJi-T1000 на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Соцсети
Робот QiJi-T1000 на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания DaxAi Robot представила на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае робо-лошадь QiJi-T1000.
  • Робо-лошадь обладает высокой грузоподъемностью (одна тонна), длительным временем работы от батареи (до 48 часов) и высоким крутящим моментом в одном суставе (2 тысячи Нм).
  • Робот может использоваться в спасательных работах и в туризме, а компания DaxAi Robot готова поставлять его в Россию.
ШАНХАЙ, 20 июл – РИА Новости. Компания DaxAi Robot на проходящей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту показала робо-лошадь, которую надеется продавать не только в Китае, но и в других странах, включая Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Компания презентовала робота QiJi-T1000 еще в апреле этого года, однако широкое внимание он привлек, появившись на проходящей с 17 по 20 июля выставке WAIC.
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"У робота три основные особенности, во-первых, он может похвастаться самой высокой грузоподъемностью в мире, достигающей одной тонны. Во-вторых, длительное время работы от батареи — он может работать до 48 часов", - рассказал РИА Новости представитель компании DaxAi Robot Хо Хуаюй.
В-третьих, указал он, крутящий момент в одном суставе достигает 2 тысяч Нм, "что более чем в пять раз превышает пиковый крутящий момент всех других четвероногих роботов, представленных в настоящее время на рынке".
Сценарии применения робота разнообразны, но преимущественно сконцентрированы на двух направлениях – экстренные ситуации и туризм.
По словам собеседника агентства, робота можно будет использовать в ходе спасательных работ в опасных местах или труднодоступных районах, он может доставлять не только грузы, но также, к примеру, спасательное и пожарное оборудование в горы, куда не могут добраться пожарные машины.
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В туристическом секторе его можно использовать для перевозки людей, например, в парках или по территории разных достопримечательностей. Робо-лошадь двигается медленно, но при этом может перемещаться в горах, по снегу, льду и песку.
Хо Хуаюй отметил, что компания уже работает с российскими партнерами по другим направлениям, поэтому готова поставлять в Россию и робота QiJi-T1000, когда он станет доступен для продаж за границу.
"Мы представили робота в этом году, пока есть только несколько образцов, но во второй половине года мы планируем запустить массовое производство. Цена в Китае будет составлять порядка 300 тысяч юаней (44,2 тысячи долларов - ред.), для зарубежных рынков цена еще не определена", - добавил он.
Он также отметил, что в скором времени компания намерена запустить версию робота с колесами, прикрепленными к нижней части "ног" робо-лошади, что позволит "наездникам" перемещаться намного быстрее.
Отвечая на вопрос агентства о том, увидим ли мы робо-лошадь в России, он отметил, что "очень скоро увидите, мы уверены".
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