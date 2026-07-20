DaxAi Robot показала робо-лошадь, которую надеется продавать и в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания DaxAi Robot представила на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае робо-лошадь QiJi-T1000.

Робо-лошадь обладает высокой грузоподъемностью (одна тонна), длительным временем работы от батареи (до 48 часов) и высоким крутящим моментом в одном суставе (2 тысячи Нм).

Робот может использоваться в спасательных работах и в туризме, а компания DaxAi Robot готова поставлять его в Россию.

ШАНХАЙ, 20 июл – РИА Новости. Компания DaxAi Robot на проходящей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту показала робо-лошадь, которую надеется продавать не только в Китае, но и в других странах, включая Россию, передает корреспондент РИА Новости.

Компания презентовала робота QiJi-T1000 еще в апреле этого года, однако широкое внимание он привлек, появившись на проходящей с 17 по 20 июля выставке WAIC.

"У робота три основные особенности, во-первых, он может похвастаться самой высокой грузоподъемностью в мире, достигающей одной тонны. Во-вторых, длительное время работы от батареи — он может работать до 48 часов", - рассказал РИА Новости представитель компании DaxAi Robot Хо Хуаюй.

В-третьих, указал он, крутящий момент в одном суставе достигает 2 тысяч Нм, "что более чем в пять раз превышает пиковый крутящий момент всех других четвероногих роботов, представленных в настоящее время на рынке".

Сценарии применения робота разнообразны, но преимущественно сконцентрированы на двух направлениях – экстренные ситуации и туризм.

По словам собеседника агентства, робота можно будет использовать в ходе спасательных работ в опасных местах или труднодоступных районах, он может доставлять не только грузы, но также, к примеру, спасательное и пожарное оборудование в горы, куда не могут добраться пожарные машины.

В туристическом секторе его можно использовать для перевозки людей, например, в парках или по территории разных достопримечательностей. Робо-лошадь двигается медленно, но при этом может перемещаться в горах, по снегу, льду и песку.

Хо Хуаюй отметил, что компания уже работает с российскими партнерами по другим направлениям, поэтому готова поставлять в Россию и робота QiJi-T1000, когда он станет доступен для продаж за границу.

"Мы представили робота в этом году, пока есть только несколько образцов, но во второй половине года мы планируем запустить массовое производство. Цена в Китае будет составлять порядка 300 тысяч юаней (44,2 тысячи долларов - ред.), для зарубежных рынков цена еще не определена", - добавил он.

Он также отметил, что в скором времени компания намерена запустить версию робота с колесами, прикрепленными к нижней части "ног" робо-лошади, что позволит "наездникам" перемещаться намного быстрее.