Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к App Store.
- Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе приложения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к магазину приложений App Store в России, заявило ведомство на фоне сообщений о проблемах в работе сервиса.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник российские пользователи гаджетов Apple начали сообщать о проблемах в работе магазина приложений App Store. Согласно последним данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф", число жалоб в понедельник достигло 375, а в воскресенье составляло 399.