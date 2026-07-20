В рязанском баре мужчина напал на фанатку сборной Аргентины по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ В питейном заведении Рязани произошел конфликт между мужчиной и девушкой, в результате которого она получила перелом носа.

УМВД по Рязанской области проводит проверку по факту случившегося.

Пострадавшей оказалась 27-летняя девушка.

РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. УМВД по Рязанской области сообщило о проверке после конфликта в питейном заведении Рязани, где, по информации соцсетей, мужчина ударил фанатку сборной Аргентины по футболу.

Как сообщил в понедельник Telegram-канал "Топор/Новости Рязань", в баре "Карась" произошел конфликт, неизвестный мужчина, которого называют фанатом сборной Испании, ударил девушку-фанатку Аргентины, в результате чего она получила перелом носа. Затем мужчина покинул заведение. По данным на странице бара "Карась" в социальной сети "ВКонтакте", в воскресенье здесь проводилась трансляция финала чемпионата мира по футболу.

« "В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщается в канале УМВД на платформе "Макс".