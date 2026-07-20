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В рязанском баре мужчина напал на фанатку сборной Аргентины по футболу - РИА Новости, 20.07.2026
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21:16 20.07.2026
В рязанском баре мужчина напал на фанатку сборной Аргентины по футболу

В Рязани проводят проверку после конфликта в баре, где смотрели ЧМ по футболу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В питейном заведении Рязани произошел конфликт между мужчиной и девушкой, в результате которого она получила перелом носа.
  • УМВД по Рязанской области проводит проверку по факту случившегося.
  • Пострадавшей оказалась 27-летняя девушка.
РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. УМВД по Рязанской области сообщило о проверке после конфликта в питейном заведении Рязани, где, по информации соцсетей, мужчина ударил фанатку сборной Аргентины по футболу.
Как сообщил в понедельник Telegram-канал "Топор/Новости Рязань", в баре "Карась" произошел конфликт, неизвестный мужчина, которого называют фанатом сборной Испании, ударил девушку-фанатку Аргентины, в результате чего она получила перелом носа. Затем мужчина покинул заведение. По данным на странице бара "Карась" в социальной сети "ВКонтакте", в воскресенье здесь проводилась трансляция финала чемпионата мира по футболу.
«

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщается в канале УМВД на платформе "Макс".

Как отметила полиция, ночью в отдел МВД России по Советскому району Рязани поступило сообщение о конфликтной ситуации между мужчиной и женщиной в одном из питейных заведений на улице Почтовой. Полицейские выехали на место происшествия. Пострадавшей оказалась 27-летняя девушка.
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