Для граждан Китая продлили безвизовый порядок въезда в Россию

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года №872 "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 14 сентября 2026 года включительно" словами "до 31 декабря 2027 года включительно", - говорится в документе.