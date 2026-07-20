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Для граждан Китая продлили безвизовый порядок въезда в Россию - РИА Новости, 20.07.2026
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14:21 20.07.2026 (обновлено: 14:50 20.07.2026)
Для граждан Китая продлили безвизовый порядок въезда в Россию

Для граждан КНР продлили безвизовый порядок въезда в РФ до 31 декабря 2027 года

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая продлен.
  • Новый срок действия безвизового режима — до 31 декабря 2027 года включительно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года, соответствущий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года №872 "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 14 сентября 2026 года включительно" словами "до 31 декабря 2027 года включительно", - говорится в документе.
В мае Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.
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