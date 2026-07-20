Для граждан Китая продлили безвизовый порядок въезда в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая продлен.
- Новый срок действия безвизового режима — до 31 декабря 2027 года включительно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года, соответствущий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года №872 "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 14 сентября 2026 года включительно" словами "до 31 декабря 2027 года включительно", - говорится в документе.
В мае Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.