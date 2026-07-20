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Новый премьер Британии Бернем провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 20.07.2026
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17:22 20.07.2026 (обновлено: 18:10 20.07.2026)
Новый премьер Британии Бернем провел телефонный разговор с Трампом

Sky News: Энди Бернем провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

© REUTERS / Isabel InfantesЭнди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне
Энди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Энди Бернем на Даунинг стрит, 10 в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании.
  • Он провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал Sky News.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
"Энди Бернем поговорил с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Подробности разговора пока неизвестны.
Ссылаясь на чиновника, знакомого с разговором, газета Politico позднее сообщила, что в ходе беседы Бернем пригласил Трампа в Манчестер и тот согласился. Новый британский премьер раньше был мэром этого города.
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