Новый премьер Британии Бернем провел телефонный разговор с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании.
- Он провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал Sky News.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
"Энди Бернем поговорил с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Подробности разговора пока неизвестны.
Ссылаясь на чиновника, знакомого с разговором, газета Politico позднее сообщила, что в ходе беседы Бернем пригласил Трампа в Манчестер и тот согласился. Новый британский премьер раньше был мэром этого города.