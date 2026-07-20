Расчет РЭБ подавил 200 дронов ВСУ за неделю на Харьковском направлении

"Один раз у нас была задача, у мобильной группы, на тот момент противник на том участке начал активно применять FPV-дроны по гражданскому населению. И за неделю я со своим расчетом, я был старший расчета тогда, сбил за неделю около 200 FPV", - сказал Никифоров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.