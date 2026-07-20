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Расчет РЭБ подавил 200 дронов ВСУ за неделю на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.07.2026
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05:37 20.07.2026 (обновлено: 05:38 20.07.2026)
Расчет РЭБ подавил 200 дронов ВСУ за неделю на Харьковском направлении

Российский расчет РЭБ подавил около 200 FPV за неделю на Харьковском направлении

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкНовая система радиоэлектронной борьбы против БПЛА "Зонт".
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский расчет радиоэлектронной борьбы подавил около 200 дронов на харьковском направлении.
  • Дроны были FPV-дроны, которые противник активно применял по гражданскому населению.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский расчет радиоэлектронной борьбы в ходе одного из эпизодов спецоперации подавил около 200 дронов на харьковском направлении, рассказал оператор-сапер ВС РФ Андрей Никифоров.
"Один раз у нас была задача, у мобильной группы, на тот момент противник на том участке начал активно применять FPV-дроны по гражданскому населению. И за неделю я со своим расчетом, я был старший расчета тогда, сбил за неделю около 200 FPV", - сказал Никифоров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Боец рассказал, что служит с июня 2024 года. До марта он находился на харьковском направлении у границы в Белгородской области.
Никифоров уточнил, что работать с системами направленного РЭБ не так просто, как это может показаться - дрон противника нужно "провожать" до его падения.
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