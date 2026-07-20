Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина не имеет запасов ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
- Президент США Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украина не имеет запасов ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
"Как всем уже стало ясно, ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет. Его нет у Соединенных Штатов", - сказал Бужанский в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.